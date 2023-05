La doppietta di Marc Guiu, attaccante del Barcellona, dà un dispiacere all'Italia Under 21 di Bernardo Corradi, che ha cominciato ieri contro la Spagna il suo cammino all'Europeo di categoria.



Gli Azzurrini avevano iniziato molto bene e trovato la rete con l'atalantino Ragnoli Galli, bravo a battere Jimenez dopo aver sfruttato un errore di Fort. Ci avevano provato anche Ravaglioli e Cocchi con minor fortuna in precedenza. La Spagna si è ripresa però con i cambi e complice il risultato ancora in bilico è riuscita a ribaltare tutto nella ripresa. Lo stesso Ragnoli Galli ha avuto l'occasione di pareggiare i conti, ma il suo tentativo su angolo non ha trovato trova la rete. Adesso diventa importantissimo sconfiggere la Serbia, domenica, dato che anche gli slavi hanno perso all'esordio per 4-2 contro la Slovenia.