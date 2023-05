L’Italia di Bernardo Corradi saluta l'Europeo U17: per andare alla fase a eliminazione diretta doveva battere la Slovenia con tre gol di scarto e confidare allo stesso tempo in un successo della Spagna (già qualificata) sulla Serbia. Se gli Azzurrini hanno fatto la loro parte, vincendo 3-0 con doppietta di Mattia Mannini e sigillo finale di Giacomo De Pieri, Spagna e Serbia hanno pareggiato 1-1, con Lamine Yamal che ha risposto a Maksimovic. Risultato, quest’ultimo, che qualifica entrambe: Spagna prima a 7 punti, Serbia seconda a 4, l’Italia raggiunge la Slovenia a 3 ma viene eliminata. E perde la chance di qualificarsi per il Mondiale di categoria.