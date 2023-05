All'indomani della sfortunata sconfitta 2-1 all'esordio contro la Spagna,all'Hidegkuti Nándor Stadium di Budapest. Gli Azzurrini, dopo aver partecipato all'integrity education session organizzata dalla UEFA per sensibilizzare gli atleti sui pericoli del doping e del calcioscommesse, hanno svolto una seduta di allenamento di scarico nel pomeriggio."A mio avviso, per le occasioni che abbiamo creato, avremmo meritato qualcosa in più - afferma Federico Ragnoli Galli, autore del gol del momentaneo 1-0 azzurro contro gli spagnoli -. Abbiamo affrontato una buona squadra, di qualità, come noi. Siamo un po' amareggiati per il risultato ma, adesso, ci aspettano altre due partite. Sono molto contento di aver aiutato i miei compagni facendo gol e spero di continuare a farlo anche domenica".L'attaccante, classe 2006, nato a Desenzano del Garda (BS) ha iniziato a giocare a calcio nel Padenghe, oggi denominata Vighenzi, all'età di 5 anni e,, in cui milita da 10 stagioni. Da quel momento in poi, l'unica altra maglia che ha indossato è quella della Nazionale: "È il massimo che un ragazzo possa sognare. Quando inizi a giocare a calcio sogni di rappresentare, un giorno, il tuo paese e poterlo fare ti regala emozioni bellissime ma anche grandi responsabilità. L'inno, ad esempio, è un momento incredibile"."È stata una partita difficile - sottolinea il numero 1 azzurro Tommaso Martinelli -, il primo tempo, secondo me, abbiamo fatto una buonissima prestazione, nella ripresa, invece, ci siamo abbassati, forse, un po' troppo., alla fine, ha premiato loro. Non ci rimane che accettarlo e pensare alla prossima. Siamo un grandissimo gruppo, seguito da grandissime persone".Nato a Bagno a Ripoli (FI), l'estremo difensore, classe 2006, ha mosso i primi passi nella Sales prima di passare, nel gennaio 2013, alla Fiorentina con cui, in questa stagione, ha vinto una Supercoppa Primavera. La maglia viola, però, non è l'unica a regalargli emozioni: "Indossare la maglia azzurra, per me, è un grandissimo onore. Fin da piccolo, ho sempre sognato di indossarla e di disputare un Europeo".L'Italia tornerà in campo domenica 21 maggio alle ore 20 all'Hidegkuti Nándor Stadium di Budapest contro la Serbia, che, nella prima partita, ha perso 4-2 contro la Slovenia.: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia);: Alessandro Bassino (Juventus), Matteo Cocchi (Inter), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);: Francesco Crapisto (Juventus), Giacomo De Pieri (Inter), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa): Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna).- Allenatore: Bernardo Corradi; Capo delegazione: Filippo Corti; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Vice allenatore: Massimiliano Favo; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore altetico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Andrea Loiacono; Medico: Alessio Rossato e Francesco Maria Nifosì; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Addetto stampa: Alessandro Paoli; Tutor scolastico: Stefano Presciutti; Fisioterapista: Enrico Matera e Fabrizio Casati; Segretario: Massimo Petracchini; Ufficio amministrazione: Antonio Martuscelli.Calendario: Slovenia 3, Spagna 3, ITALIA 0, Serbia 0.Serbia-Slovenia 2-4ITALIA-Spagna 1-2Spagna-Slovenia (ore 16.30, Hidegkuti Nándor Stadium di Budapest)Serbia-ITALIA (ore 20, Hidegkuti Nándor Stadium di Budapest)Spagna-Serbia (ore 17, BSC Stadium di Budaörs)Slovenia-ITALIA (ore 17, Telki Training Centre di Telki)