Due su due per l'Italia Under 19 di Carmine Nunziata. Gli Azzurrini hanno vinto 1-0 contro i padroni di casa della Slovacchia nella seconda giornata del gruppo A dell'Europeo di categoria. Decisiva la rete dell'attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino che al 33', servito da un filtrante dello juventino Miretti, ha aperto il piatto piazzando il pallone sotto all'incrocio più lontano.



LA SITUAZIONE - Con questa vittoria l'Italia è al primo posto del girone a punteggio pieno, a un passo dalla qualificazione alla semifinale; per strappare il pass, la Francia non deve perdere nella sfida delle 20 contro la Romania.