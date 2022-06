Il ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui ha parlato della conquista della fase finale degli Europei e dei talenti italiani in rampa di lancio."Sinceramente non ho dormito, dopo le partite solitamente non ci riesco. Avevo l’adrenalina ancora alta per la vittoria sull’Irlanda che ci ha dato il pass. È stata una grande soddisfazione per aver centrato un obiettivo importante, soprattutto per come siamo riusciti a ottenerlo. Ho dormito poco ma ero contento. Per quanto riguarda le nostre ambizioni è ovvio che proveremo a dare il massimo e ci dovremo confrontare con realtà di valore assoluto come la Spagna e il Portogallo, per non parlare di Francia e Inghilterra. Si tratta di movimenti calcistici che in questo momento vanno meglio del nostro, ma tutte le partite vanno giocate»."I cambi di modulo? Sono state scelte figlie delle necessità. Abbiamo studiato bene le condizioni dei nostri giocatori, le caratteristiche dell’avversario, il tipo di partita che volevano impostare e quindi si è sposato un tipo di modulo. Con l’emergenza in corso tra infortuni e via vai non era possibile immaginare di puntare soltanto su un sistema di gioco"."Non lo scopro certo, è il capitano della Nazionale Under 19 e ha già fatto un bel percorso internazionale nonostante sia così giovane. Per lui come per tutti bisogna poi testarsi in maniera non sporadica con i grandi, là dove sale ulteriormente il livello. Ha potenzialità notevoli, un buon piede e personalità, ci verrà utile. Può giocare sia mezzala che play: un conto è giocare e con al fianco gente come Rabiot, altro invece essere tu il pilastro insieme ad altri giovani azzurri""Nicolò è un ragazzo che mi piace molto, ha tecnica ed è sempre animato da uno spirito guerriero, caratteristiche che non si abbinano spesso in un unico giocatore... È stato bravo, ha disputato tre grandi partite pur venendo da un periodo per lui complesso, non giocava una partita intera dal raduno di marzo contro la Bosnia..."."Che i ragazzi trovino spazio non può che fare piacere, anzi piacerissimo. Dall’ottica della Nazionale noi possiamo avere un futuro se aumentiamo il bacino dei calciatori che giocano. È un problema anche di cultura del calcio. Partendo dal presupposto che un ragazzo deve giocare solo se merita, il problema si concretizza se merita sempre qualcun altro! Io credo nel merito: se uno ha 50 anni e gioca meglio di quello di 20 deve scendere in campo il primo. Ma nel caso opposto non gli va preclusa l’occasione solo perché è giovane e non ha esperienza".