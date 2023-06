Termina a reti inviolate il derby tra Belgio e Olanda, nella prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21: in campo 90' Charles De Ketelaere. Sempre nel Gruppo A vincono i padroni di casa della Georgia contro il Portogallo: 2-0 il finale con le reti tutte nel primo tempo di Gagua e Sazonov.



Nel Gruppo B successo dell'Ucraina contro la Croazia, 2-0 grazie alle reti di Kaschchuk e Sikan. Il quadro del girone si completerà questa sera con Romania-Spagna, in campo alle 20.45.