In casa Napoli c'è stata una prima apertura al passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus. La mossa che può essere decisiva è arrivata direttamente dal direttore sportivo, pronto a rinunciare all'ultimo anno di contratto più bonus per liberarsi subito e trasferirsi a Torino.. Fino al momento dell'addio Giuntoli sarà un separato in casa: la scelta di Rudi Garcia è stata tutta di De Laurentiis, il ds ne è venuto a conoscenza solo a cose fatte; e non c'è stato nessun confronto su come muoversi sul mercato.- Mentre Giuntoli aspetta la Juve, il Napoli ha già voltato pagina e dopo l'annuncio del nuovo allenatore inizierà a muoversi per rinforzare la rosa campione d'Italia.. L'ultima parola spetterà sempre ad, presidente attivo e presente che vuole essere sempre informato di ogni operazione; la figura centrale sarà, attuale capo scouting che ha messo la firma sugli arrivi di tanti giocatori: da Hamksik a Kvaratskhelia e Kim. Insieme a lui, braccio destro di Micheli dai tempi del Brescia (lì, insieme, scoprirono un giovanissimo Marek Hamsik), e, compagno della figlia di De Laurentiis Valentina e da tempo collaboratore del Napoli (ha da poco superato l'esame da direttore sportivo).- Per quest'anno quindi il Napoli andrà avanti con soluzioni interne senza scegliere un vero e proprio sostituto di Giuntoli.Il presidente ha scelto i 'suoi' uomini mercato senza prendere nessuno da fuori, Giuntoli aspetta la Juve: il Napoli si prepara a far partire il ds dello scudetto, e guarda già oltre.