Archiviato il Mondiale U20 e la Nations League, è già tempo di rituffarsi in un nuovo torneo continentale: l'Europeo Under 21 parte mercoledì 21 giugno. Si disputerà in Georgia e Romania, in otto stadi tra Bucarest, Cluj, Batumi, Kutaisi e Tbilisi.



C'è anche l'Italia di Nicolato, con in campo, tra gli altri, Scalvini, Tonali e Gnonto, e c'è in ballo, oltre al trofeo, anche il pass per Parigi 2024 e la nostra selezione alle Olimpiadi manca da ormai quindici anni.​ Alla manifestazione a cinque cerchi andranno le due finaliste e la vincitrice dell’eventuale spareggio per il terzo posto.



Questo l'elenco dei convocati dell'Italia per il Campionato Europeo Under 21, tra le favorite al titolo insieme a Spagna, Germania, Inghilterra e Francia.

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone).

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Juventus), Giorgio Cittadini (Modena), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Iyenoma Udogie (Udinese).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Salvatore Esposito (Spezia), Fabio Miretti (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Juventus), Sandro Tonali (Milan).

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Wilfried Gnonto (Leeds), Pietro Pellegri (Torino).

Al torneo prenderanno parte sedici squadre, suddivise in quattro gironi.nel girone A.nel girone B. Nel gruppo C, lacampione in carica contro. Infine il girone D, quello, che comprende ancheLe gare degli azzurri saranno in diretta sulla Rai e in streaming su Rai Play, come le più importanti tra le partite delle altre squadre.