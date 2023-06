Prosegue la terza giornata di qualificazioni a Euro 2024. Dopo i due match disputati alle 15 – con il pareggio tra Lituania e Bulgaria e la vittoria di Lussemburgo sul Liechtenstein – il programma di oggi prosegue alle ore 18 con la Norvegia di Haaland impegnata in casa contro la sorprendente capolista del Girone A, la Scozia, l’Ungheria che farà visita a Montenegro e lo scontro tra Azerbaigain ed Estonia.



Alle 20.45, il big match della serata vede impegnate Belgio e Austria per la vetta del Gruppo F. Il Portogallo di CR7 giocherà contro la Bosnia-Erzegovina di Dzeko, mentre Albania, Georgia, Repubblica Ceca e Slovacchia se la vedranno, rispettivamente, contro Moldavia, Cipro, Far Oer e Islanda.