Lasciata alle spalle la gara di esordio agli Europei Under 21 in corso di svolgimento in Romania e Georgia le varie rappresentative sono già pronte a tornare in campo per disputare la seconda partita dalla quale attendono verifiche e conferme. La Spagna, ad esempio, ripartirà dal 3 a 0 inflitto alla Romania mentre la Croazia dalla sorprendente sconfitta contro i campioncini della Ucraina con un secco 2 a 0. Insieme nel girone B si ritroveranno in campo, domani sabato 24 giugno alle 20:45 nello stadio Giulesti di Bucarest in Romania, in un confronto che potrebbe essere già decisivo per assicurarsi la possibilità di poter accedere ai quarti di finale. Una motivazione ulteriore per far bene, tra tutte le formazioni partecipanti, è perché la classifica finale di questo europeo varrà come graduatoria per qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno in Francia. Le prime tre classificate, transalpini a parte in quanto già partecipanti come nazione ospitante, potranno disputare il prossimo torneo olimpico. Una motivazione in più, insomma, non mollare fino alla fine. La Spagna e l’Italia hanno vinto cinque titoli a testa anche se l’ultimo conquistato dall’Italia è datato 2004 quando, allenati da Gentile, sconfissero in finale in Germania la Serbia per 3 a 0. Campione in carica è la nazionale tedesca che due anni fa è salita sul tetto d’Europa per la terza volta, dopo aver battuto in finale il Portogallo per 1 a 0. Zero titoli continentali, invece, per la Croazia. Nell’ultimo europeo le due under 21 si sono già affrontate ai quarti di finale con gli iberici che hanno avuto la meglio degli avversari per 2 a 1 solo dopo i tempi supplementari. I precedenti bilanci sono fortemente a favore degli spagnoli che si sono aggiudicati cinque vittorie ed un pareggio contro un solo successo croato. Sarà sicuramente una sfida decisiva per entrambe le selezioni con gli spagnoli che cercano conferme sin da subito. Il tecnico delle furie rosse è consapevole che chiudere la partita già dopo due gare e approcciarsi ai prossimi impegni con la consapevolezza delle proprie capacità. Possibili novità nella formazione titolare potrebbero essere Victor Gomez, Veiga e Riquelme promossi titolari. Quanto peserà sul rendimento della squadra la deludente prestazione contro l’Ucraina? I croati ora sono ad un bivio: vincere. E’ senza alternative la nazionale di Skocic se non vuol rischiare una eliminazione precoce. E per farlo dovrà soprattutto rendersi maggiormente pericolosa in attacco lì dove ha peccato, e non poco, contri i pari età dell’Ucraina. Cambi nell’undici titolare inevitabili a partire dal reparto offensivo con l’inserimento di Sego e Vidovic. Vedono “rosso” gli analisti che bancono superfavorita la Spagna con l’1 basso a 1,45, lontanissimo dal 2 della Croazia a 6,65 e con l’X che moltiplica per 4,50. Veiga e Camello sono i maggior indiziati a firmare il primo o l’ultimo gol della partita e precedono Ruiz a 6,75, Sancet a 7,00, Barrenetxea a 8,00, Riquelme a 8,25 e poi via via tutti gli altri.