La UEFA ha reso noto il calendario dell'Europeo Under 21 che si disputerà fra marzo (la fase a gironi) e maggio-giugno (la fase ad eliminazione diretta) in Slovenia e Ungheria.



Mercoledì 24 marzo

GRUPPO A (Ungheria)

Budapest: Romania-Olanda

Szekesfehervar: Ungheria-Germania

GRUPPO B (Slovenia)

Maribor: Slovenia-Spagna

Celje: Repubblica Ceca-Italia



Giovedì 25 marzo

GRUPPO C (Ungheria)

Szombathely: Francia-Danimarca

Gyor: Russia-Islanda

GRUPPO D (Slovenia)

Capodistria: Portogallo-Croazia

Capodistria: Inghilterra-Svizzera



Sabato 27 marzo

GRUPPO A

Budapest: Ungheria-Romania

Szekesfehervar: Germania-Olanda

GRUPPO B

Maribor: Spagna-Italia

Celje: Slovenia-Repubblica Ceca



Domenica 28 marzo

GRUPPO C

Szombathely: Russia-Francia

Gyor: Islanda-Danimarca

GRUPPO D

Lubiana: Portogallo-Inghilterra

Capodistria: Croazia-Svizzera



Martedì 30 marzo

GRUPPO A

Budapest: Germania-Romania

Szekesfehervar: Olanda-Ungheria

GRUPPO B

Maribor: Italia-Slovenia

Celje: Spagna-Repubblica Ceca



Mercoledì 31 marzo

GRUPPO C

Szombathely: Danimarca-Russia

Gyor: Islanda-Francia

GRUPPO D

Lubiana: Svizzera-Portogallo

Capodistra: Croazia-Inghiterra



Lunedì 31 maggio

QUARTI DI FINALE

Budapest Q1: 1a girone A-2a girone C

Szekesfehervar Q2: 1a girone C-2a girone A

Maribor Q3: 1a girone B-2a girone D

Lubiana Q4: 1a girone D-2a girone B



Martedì 3 giugno

SEMIFINALI

Szekesfehervar: vincente Q1-vincente Q2

Maribor: vincente Q3-vincente Q4



FINALE: Lubiana il 6 giugno