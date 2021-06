La favorita numero uno contro chi ha voglia di stupire: ladicontro ladied, i primi guidati dall'ex Juve, i secondi dall'ex Lazio. Dopo la Repubblica Ceca che ha eliminato l'Olanda, gli elvetici sognano di essere la seconda sorpresa di Euro2020, in un match che sulla carta non ha storia.Dal 2004 in poi, Francia e Svizzera si incontrato per la quinta volta nei grandi tornei, cone soci che cercano ancora la prima vittoria dall'inizio di questo secolo. Gli uomini dinon perdono da 19 partite (14 vittorie e 5 pareggi); quelli dihanno perso contro l'Italia, vinto contro la Turchia e pareggiato contro il, e arrivano da tre eliminazione agli ottavi negli ultimi tre tornei.Karim, attaccante della Francia, ha segnato 4 doppiette nelle ultime 6 presenze con la nazionale; Xherdan, esterno della Svizzera, è un piccolo portafortuna: quando segna gli elvetici vincono l'86% delle gare.