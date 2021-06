Dopo la splendida vittoria dell'sulla, scendono in campo le altre due del girone A. Ildi Aaron, trequartista della, che vuole cambiare aria, sfida la Svizzera dell'ex Lazio Vladimire dell'obiettivo della Roma Granit: i Dragoni, all'ultimo Europeo, sono arrivati in semifinale, gli elvetici, invece, vogliono raggiungere gli ottavi di finale in torneo internazionale per la quarta volta consecutiva.Ilha vinto solo due delle sue ultime cinque partite contro altre nazionali (1 pareggio, 2 sconfitte), ènel ranking, e quando incontra la Svizzera fa fatica: 2 vittorie e 5 sconfitte complessive a bilancio. E l'ultima gioia contro una nazionale tra le prime 15 posizioni nel ranking è datata luglio 2016. La, invece, arriva a Baku con sei vittorie consecutive, con l'ultima vinta alla grande: 7-0 contro il piccolo Liechtenstein. 13esimi nel ranking, gli elvetici ha vinto solo una volta la partita inaugurale del proprio europeo.Gareth, stella del Galles, non segna per i Dragoni da ottobre 2019; Marioattaccante della Svizzera, ha segnato 6 gol nelle ultime 6 presenze in nazionale.