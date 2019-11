L'attesa è finita: il giorno della verità è arrivato. Inizia per certi versi oggi Euro 2020: alle 18, invece, a Bucarest andrà in scena il sorteggio dei gironi. L'Italia attende impaziente, curiosa di scoprire le tre avversarie che affronterà nelle gare di Roma. Non mancano i pericoli nell'urna: Francia e Portogallo sono senza dubbio le avversarie da evitare.



Gruppo A Italia Svizzera Turchia



Gruppo B Belgio Russia



Gruppo C Ucraina Olanda



Gruppo D Inghilterra Croazia



Gruppo E Spagna Polonia



Gruppo F Germania Francia



18.26 - Parte il sorteggio.



18.20 - Joao Mario e Ricardo Carvalho entrano durante la cerimonia, esibendo il trofeo vinto nel 2016.



18.00 - IL CRITERIO - Sei gironi da quattro squadre: accedono agli ottavi di finale le prime due classificate e le quattro migliori terze.



LE FASCE - Italia in prima fascia insieme a Belgio, Inghilterra, Germania, Spagna e Ucraina.

In seconda fascia ecco Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda, Russia.

In terza fascia troviamo Portogallo, Turchia, Danimarca, Austria, Svezia, Repubblica Ceca.

Quarta fascia ancora (quasi) tutta da comporre: oltre a Galles e Finlandia, le altre quattro nazionali usciranno dagli spareggi di marzo.



ITALIA, LE POSSIBILI AVVERSARIE - Nel gruppo A, con sfide a Roma e Baku, gli azzurri possono pescare una tra Francia, Polonia, Svizzera e Croazia in seconda fascia, una tra Portogallo, Turchia, Austria, Svezia e Repubblica Ceca in terza e una tra Galles e Finlandia in quarta.