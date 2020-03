Che ne sarà di Euro2020? Perché alla fine, il vero nodo da sciogliere è questo. Tutto dipenderà dalla Uefa, che ha in mano anche le sorti dei campionati europei, con le federazioni che vorrebbero uno slittamento della competizione, in seguito all’emergenza coronavirus, per poter finire i campionati. L’idea è quella di spostare il tutto al 2021 (ma è in programma la Coppa del Mondo per club della Fifa, dal 17 giugno al 4 luglio), o anche al 2022 (giocando in estate col Mondiale in inverno). Ma Ceferin sembra avere altro per la testa.



LA TURCHIA SI CANDIDA - Come scrive la Repubblica, infatti, il capo della Uefa è pronto a una mossa estrema: spostare altrove tutte le gare di Euro2020 che sono programmate in paesi alle prese col contagio di Covid-19 (tra questi, ovviamente, Roma, casa degli Azzurri per le partite del girone). E, in questo senso, la Turchia ha fatto arrivare la propria candidatura, forte anche degli stretti legami con Ceferin. I turchi si erano già candidato per Euro2024, ma sono stati beffati dalla Germania; Istanbul ospiterà la finale di Champions League: la Turchia si muove in appoggio di Ceferin.