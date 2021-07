Glientrano nella fase caldissima: quarti di finale ancora in gira per il continente, ultimo antipasto prima delladi. Francia,sono già a casa, uscite con, tre delle superstiti alle quali si aggiungono, Repubblica Ceca e Spagna. Alcune stelle sono già in vacanze, altre, invece, sono pronte a dare tutto per portare a casa la ​coppaComandano Belgio e Inghilterra, mentre l'Italia... beh, l'Italia non c'è. Prendendo i dati di Transfermarkt, infatti, il primo azzurro presente è Nicolò Barella, coi suoi 65 milioni di euro di valutazione, che si colloca alla posizione numero 28! La top 10, invece, eccola qui.della: 70 milioni.