I Paesi membri dell'Eurogruppo hanno raggiunto un accordo finale sugli aiuti economici da mettere a disposizione per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Lo annuncia il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire - che a Bruxelles ha partecipato a un meeting con i colleghi di Italia, Spagna, Germania e Olanda. "Intesa eccellente tra i ministri europei delle Finanze: 500 miliardi di euro disponibili immediatamente. Un fondo per il rilancio in prospettiva futura. L'Europa ha deciso di affrontare la gravità di questa crisi", scrive sul proprio profilo Twitter.



"L'Eurogruppo ha trovato l'accordo. Un pacchetto di dimensioni senza precedenti per sostenere il sistema sanitario, la cassa integrazione, la liquidità alle imprese e il Fondo per un piano di rinascita. L'Europa è solidarietà", aggiunge il commissario all'Economia Paolo Gentiloni.