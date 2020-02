Una nuova coppa, in Europa. Dopo la Champions League, dopo l'Europa League, dal 2021 partirà l'Europa Conference League: 32 squadre partecipanti, 8 gruppi da 4, poi ottavi di finale, quarti, semifinale e finale. Competizione nuova, che non andrà a sostituire l'Europa League, che vedrà però ridotto il numero di partecipanti. Ma chi si qualificherà alla terza competizione europea per club?



CHI PARTECIPA - La Uefa ha diramato la lista di accesso alle competizioni europee per il trienni 2012/2024: per quanto riguarda la Serie A, le prime quattro andranno in Champions, la quinta e la vincitrice della Coppa Italia andranno in Europa League, mentre la sesta classifica parteciperà all'Europa Conference League.