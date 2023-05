Dopo l'Inter, anche Juve, Roma e Fiorentina vanno a caccia della finale in terra europea. Decisive saranno stasera le semifinali di Europa e Conference League: di seguito, tutti gli episodi da moviola su Calciomercato.com.



Bayer Leverkusen-Roma - ore 21



Arbitro: Slavko Vinčić (SVN)

Assistenti: Tomaž Klančnik (SVN), Andraž Kovačič (SVN)

Quarto ufficiale: Irfan Peljto (BIH)

VAR: Nejc Kajtazovic (SVN)

AVAR: Matej Jug (SVN)





Siviglia-Juventus - ore 21



Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED), Jan de Vries (NED)

Quarto ufficiale: Srdjan Jovanović (SRB)

VAR: Pol van Boekel (NED)

AVAR: Rob Dieperink (NED)



46' Cuadrado rischia grosso poco prima dell'intervallo: intervento in scivolata su Bryan Gil all'ingresso dell'area di rigore. Il colombiano sembra colpire l'ex Tottenham proprio sulla linea, ma il Var, dopo un silent check, non chiama Makkelie al monitor. Si prosegue. Lo stesso Makkelie poi, ha spiegato ai protagonisti in campo: "Il fallo era fuori area".



Basilea-Fiorentina - ore 21



Arbitro: José María Sánchez (ESP)

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP), Iñigo Prieto (ESP)

Quarto ufficiale: Cesar Soto Grado (ESP)

VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

AVAR: José Luis Munuera (ESP)



Az Alkmaar-West Ham - ore 21



Arbitro: Ivan Kružliak (SLO)

Assistenti: Branislav Hancko (SLO) & Jan Pozor (SLO)

Quarto ufficiale: Sven Jablonski (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Christian Dingert (GER)