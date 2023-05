Serata di grande spettacolo per il calcio italiano, con Juventus, Roma e Fiorentina impegnate tra le semifinali di Europa e Conference League. Di seguito, tutti gli episodi da moviola su Calciomercato.com.



Juventus – Siviglia h 21

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel (GER) – Rafael Foltyn (GER)

IV: Orel Grinfeeld (ISR)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Fedayi San (SUI)



85' - Girata tentata da Rabiot in area su cross di Cuadrado, disturbato in gamba alta da Bade. Rimane a terra a lungo, dolorante, il centrocampista francese della Juventus. Check del VAR sul contrasto in essere ma la tecnologia non interviene. L'arbitro lascia proseguire ma l'episodio lascia qualche dubbio. Rimessa dal fondo per gli andalusi, Allegri è furioso in panchina



Roma – Leverkusen h 21

Arbitro: Michael Oliver (ENG)

Assistenti: Stuart Burt (ENG) – Lee Betts (ENG)

IV: Craig Pawson (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

AVAR: Chris Kavanagh (ENG)



Fiorentina – Basilea h 21

Arbitro: François Letexier (FRA)

Assistenti: Cyril Mugnier (FRA) – Mehdi Rahmouni (FRA)

IV: Stéphanie Frappart (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

AVAR: Willy Delajod (FRA)



West Ham – AZ Alkmaar h 21

Arbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistenti: Mustafa Eyisoy (TUR) – Kerem Ersoy (TUR)

IV: Maurizio Mariani (ITA)

VAR: Paolo Valeri (ITA)

AVAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)



65' - CALCIO DI RIGORE PER IL WEST HAM - Errore grossolano da parte di Ryan che esce a vuoto e travolge Bowen in uscita alta. Rigore netto, nessun dubbio per il direttore di gara