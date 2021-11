Serata europea, con le sfide di Napoli, Lazio e Roma tra Europa e Conference League. Alle 18.45 i partenopei in scena sul campo del Legia Varsavia, alle 21 la Lazio va sul terreno del Marsiglia mentre la Roma riceve il Bodo/Glimt. Di seguito tutti gli episodi da moviola, analizzati da Calciomercato.com:





Legia-Napoli h 18,45

Arbitro: Lawrence Visser (BEL)

Assistenti: Yves De Neve (BEL) – Ruben Wyns (BEL)

IV: Bram Van Driessche (BEL)

VAR: Benoît Millot (FRA)

AVAR: Erik Lambrechts (BEL)



49' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Elmas suggerisce verso Zielinski, Josué con una leggera spallata lo stende in area: per l'arbitro è rigore, forse un po' leggero.





Marsiglia – Lazio h 21

Arbitro: José María Sánchez (ESP)

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP) – Iñigo (ESP)

IV: Cesar Soto Grado (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Ricardo de Burgos (ESP)





Roma – Bodo/Glimt h 21

Arbitro: Anastasios Papapetrou (GRE)

Assistenti: Tryfon Petropoulos (GRE) – Iordanis Aptosoglou (GRE)

IV: Aristotelis Diamantopoulos (GRE)