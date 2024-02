Europa e Conference League, sorteggi favorevoli alle italiane: Milan a bassa quota, De Rossi avanti su De Zerbi

Sorteggio positivo secondo i bookie per le quattro italiane rimaste in lizza per Europa e Conference League. Partendo dall’Europa League, è andata molto bene al Milan, impegnato contro lo Slavia Praga, in un accoppiamento che per gli esperti vede nettamente il passaggio del turno rossonero, offerto a 1,25, contro il 3,70 del successo dei cechi, capaci di arrivare però primi davanti alla Roma nella fase a gironi. Più complessa, ma alla portata, proprio la situazione giallorossa, che ha visto uscire dall’urna di Nyon il Brighton di Roberto De Zerbi. Le quote premiano la qualificazione romanista offerta a 1,75 contro il 2 degli inglesi. Si ritrovano invece dopo la fase a gironi Atalanta e Sporting Lisbona, con entrambi i precedenti finiti in parità. Avanti in quota il successo della Dea nel doppio confronto, visto a 1,65, con i portoghesi offerti a 2,15. Più complessa invece la strada per il titolo dove domina il Liverpool di Klopp a 3, seguito dal Bayer Leverkusen dei miracoli di Xabi Alonso a 5,50. Chiude il podio in lavagna il Milan, a 6,50, con Roma e Atalanta più staccate rispettivamente a 16 e 18 volte la posta. Per quanto riguarda l’antepost sulla vittoria della Conference League, dopo lo scorso anno è ancora lotta Italia-Inghilterra: comanda l’Aston Villa di Unai Emery, proposto a 3,50 su Planetwin365 con la Fiorentina prima rivale a 5,50.