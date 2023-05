Vincere per tornare in una finale europea dopo sei anni e puntare il primo trofeo internazionale del nuovo secolo. L’1-1 segnato in pieno recupero da Federico Gatti permette alla Juventus di vedere la finale di Budapest distante un solo successo. Tuttavia non sarà impresa facile per i bianconeri contro un Siviglia capace di vincere 24 delle ultime 27 gare al Sanchez Pizjuan e favorito per il passaggio del turno, a 1,72, contro il 2 della Juve. Anche per il successo nella gara di giovedì sera sono avanti gli spagnoli, a 2,45 contro il successo di Danilo e compagni, ancora imbattuti nella competizione, a quota 3. Fissato invece tra 3,20 e 3,25 un pareggio che porterebbe le squadre ai supplementari. Grandissimo equilibrio tra Goal - come all’andata e nell’ultimo precedente spagnolo - a 1,85 e No Goal visto a 1,87. Per tornare in una finale europea Allegri spera nella ritrovata vena realizzativa di Angel Di Maria e Federico Chiesa, offerti marcatori rispettivamente a 4,75 e 5,50, mentre tra i padroni di casa lo spauracchio è Youssef En-Nesyri, già a segno all’andata, dato in rete a 3, quota che sale a 5,50 se sarà ancora lui a sbloccare il match.