Non si può più sbagliare. Ladi Paulodopo gli ultimi deludenti risultati in campionato e la tensione mista a nervosismo sfociata nei dissidi di spogliatoio degli scorsi giorni, è chiamata alla partita più importante della sua stagione, finora:alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam di fronte ci sarànell'in Olanda deiin attesa del ritorno in programma allo Stadio Olimpico, la prossima settimana. Prova senza appello per i giallorossi, che hanno eliminato lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di finale e si trovano dinnanzi i Lancieri, che due stagioni fa eliminarono la Juve di Max Allegri e Cristiano Ronaldo nei quarti di Champions League e sono saldamente in testa alla Eredivisie: i capitolini sono invece in crisi nera, con un pari e due sconfitte nelle ultime tre di Serie A, con il tecnico che traballa sulla panchina. Per questo, la partita di oggi è fondamentale: chi passa il turno si troverà di fronte, in semifinale. Ajax priva del portiere Onana e del centravanti Haller, rispettivamente squalificato e non inserito nella lista europea: occhio ad Antony, Tadic e Neres. Roma che perde per infortunio El Shaarawy, ma recupera Dzeko.- Gli olandesi hanno eliminato i francesi del Lille nei sedicesimi di finale e gli svizzeri dello Young Boys negli ottavi, mentre la Roma ha superato i portoghesi del Braga ai sedicesimi e gli ucraini dello Shakhtar Donetsk agli ottavi. Gli unici due precedenti fra le due squadre nel torneo risalgono al girone della seconda fase dell'edizione 2002/03: in quell'occasione ad Amsterdam fu l'Ajax a imporsi 2-1, mentre nel ritorno all'Olimpico si registrò un pareggio per 1-1.Dusan Tadic è il miglior marcatore degli olandesi nel torneo con 3 gol all'attivo, mentre lo spagnolo Borja Mayoral è uno degli attuali capocannonieri dell'Europa League assieme a Pizzi del Benfica e a Yazici del Lille a quota 6 reti.Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro, Dzeko.​