L'Inghilterra vuole l'en plein. Dopo la finale di Champions raggiunta da Manchester City e Chelsea, con il Manchester United a un passo da quella didopo il 6-2 a Old Trafford contro la Roma, questa sera anchedi Mikelscende in campoper guadagnare l'epilogo del 23 maggio a Danzica,dell'Emirates Stadium: l'impresa non sarà facile però, di fronte c'è il coriaceodell'ex Unaiche all'andata ha vinto per 2-1 all'Estadio della Ceramica e vuole a tutti i costi, la prima nella storia del Submarino Amarillo, dopo aver già raggiunto le semifinali di Champions ed Europa League. I Gunners devono dunque per forza centrare la vittoria con due gol di scarto o per 1-0 per andare in finale, o 2-1 per i supplementari, mentre dal 3-2 in poi sarebbero eliminati: per loro si tratterebbe della terza finale, con i precedenti del 2000 contro il Galatasaray e del 2019 contro il Chelsea, entrambi persi. Sfida tra la nona della Premier e la sesta della Liga, nei rispettivi campionati Arsenal e Villarreal non hanno fatto faville: al momento gli inglesi sarebbero addirittura fuori dall'Euoropa nella prossima stagione, mentre gli spagnoli agli spareggi di Europa League. ​Unai Emery ha però vinto la competizione già tre volte.- Per quanto riguarda i precedenti, i club si sono affrontati due volte: in entrambi i casi si trattò di partire durante la fase ad eliminazione diretta della Champions League. La prima volta accadde durante la semifinale 2005/2006 e a vincere fu l’Arsenal con il gol di Kolo Touré. Tre anni dopo altro match, questa volta nei quarti di finale, un altro successo per i Gunners e il conseguente passaggio del turno al termine del doppio confronto.Leno; Holding, Pablo Mari, Tierney; Bellerin, Smith Rowe, Partey, Saka; Pepé, Aubameyang, Odegaard.Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Parejo, Coquelin, Trigueros; Gerard Moreno, Alcacer, Chukwueze. ​