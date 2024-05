Europa League: Atalanta a un passo dalla storia. Roma sfida l’imbattuto Bayer

Una per la storia, l’altra per un’impresa che entrerebbe di diritto negli annali.si preparano alle semifinali di ritorno dicon l’obiettivo di volare a Dublino il prossimo 22 maggio. La Dea e i giallorossi vanno a caccia di un trofeo che non solo non è mai stato vinto da una formazione italiana da quando ha cambiato denominazione ma che, come Coppa Uefa, non finisce nel nostro paese da ben 25 anni. L’Atalanta, dopo l’1-1 al Velodrome, parte favorita, per gli esperti, a 1,75 contro il 4,50 del Marsiglia mentre si scende a 3,90 per il pareggio. La forbice tra le due squadre si allarga per il passaggio turno con la Dea in finale, la prima in Europa per i bergamaschi, a 1,40 mentre i francesi qualificati si giocano a 3,00. L’ipotesi supplementari si gioca a 3,75 mentre una conclusione ai calci di rigore è offerta a 7,50. Molto probabile che entrambe vadano a segno, il Goal è in quota a 1,75, mentre una rete di testa, a 3,00, è nelle corde del match visti i protagonisti che scenderanno in campo. Atalanta e Marsiglia sono due squadre fisiche e che non tirano mai indietro la gamba: un’espulsione si gioca a 3,60.

Gianluca Scamacca è pronto a portare i suoi compagni a Dublino: il bomber azzurro nuovamente primo marcatore è dato a 4,50. Il Marsiglia spera che Pierre-Emerick Aubameyang si confermi bomber di Europa League: la rete del gabonese è offerta a 3,00. Se l’Atalanta vuole scrivere la storia, la Roma deve provare a scalare un Everest a mani nude di nome Bayer Leverkusen. I tedeschi sono imbattuti in stagione, 47 partite senza conoscere sconfitta, e sono reduci dallo 0-2 all’Olimpico. Normale che, per gli esperti Sisal, siano favoritissimi a 1,52 contro il 6,00 dei giallorossi mentre il pareggio è dato a 4,25. Le Aspirine hanno un piede e tre quarti a Dublino visto che il loro passaggio turno è offerto, a quota simbolica, di 1,01 mentre l’impresa della Roma pagherebbe 16 volte la posta. I supplementari si giocano a 19 mentre si sale fino a 33 per i calci di rigore. A proposito di una gara oltre il novantesimo: lo stesso risultato esatto dell’andata, 2-0, è in quota a 8,00 per il Bayer mentre è offerto a 40 quello in favore dei capitolini. Un goal dalla panchina è dato a 2,25 mentre un intervento del VAR è offerto a 3,25. Victor Boniface, a segno a 2,00, vuole far festa di fronte al suo pubblico ma Romelu Lukaku, nel tabellino dei marcatori a 3,50, vuole provare a ribaltare tutti i pronostici.