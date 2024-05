Milan, da Origi a Ballo-Touré: tutti i giocatori che tornano

Redazione CM

51 minuti fa

36

Sono giorni caldi per definire il Milan che verrà. Dalla scelta del nuovo allenatore, per il quale è attesa un'accelerata questa settimana, dipenderà il futuro di molti giocatori. Di quelli in rosa e di quelli che rientreranno dai prestiti in giro per l'Europa. Tolto Rade Krunic, per il quale sono state raggiunte le condizioni per il riscatto dal Fenerbahçe (circa 3 milioni di euro), gli altri 'mandati a giocare' sono destinati a tornare a casa-base. E solo la nuova guida tecnica, in accordo con il club, deciderà se meritano un'altra chance in rossonero o se devono fare nuovamente la valigia. Per partire ancora in prestito o a titolo definitivo.