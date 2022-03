(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in. Dopo le eliminazioni di Lazio e Napoli contro Porto e Barcellona, quella bergamasca è rimasta l'unica squadra italiana ancora in corsa nella competizione.Per l'occasioneDall'altra parteArbitra il serbo Jovanovic, con l'inglese Kavanagh al Var.ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. All. Gasperini.BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Palacios; Diaby, Wirtz, Adli; Alario. All. Seoane.