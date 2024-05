Europa League: Atalanta per la storia, Roma a caccia dell'impresa

90 minuti per la storia. L'ospita l', dopo l'1-1 dell'andata in Francia, per centrare la prima finale europea della storia. I nerazzurri partono favoriti a 1,72, sale a 3,70 un altro pareggio che porterebbe la squadra ai supplementari, con il colpo esterno dei francesi - mai vincenti nelle ultime otto in Italia - alto a 4,75. Come per la gara di andata è in pole il Goal, a 1,70, sul No Goal offerto a 2,05. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, è avanti l'1-1 bis, a 6,50, sull'1-0 per la Dea visto a 7. Mister Gasperini si affida alla vena realizzativa di Gianluca Scamacca, già a segno al Velodrome e primo in lavagna a 2,60, mentre il timbro del bomber ospite Pierre Emerick Aubameyang si gioca a 3,10. Occhio alla lotteria dei rigori, un'opzione data a 6 volte la posta.

Servirà invece un capolavoro alla Roma di Daniele De Rossi, chiamata a ribaltare lo 0-2 interno subito all'Olimpico contro il Bayer Leverkusen, ancora imbattuto in stagione. I giallorossi vedono il successo in Germania, assente dal 2000, a 6 contro l'1,52 del bis tedesco. In mezzo a 4,20 il quarto pareggio di sempre tra le due squadre. Al contrario di giovedì scorso, in quota dovrebbe prevalere l'Over 2.5, a 1,66, in vantaggio sull'Under 2.5 dato a 2,10. La Roma cerca almeno uno 0-2, proposto a 29, mentre sale a 61 un clamoroso 0-3 che porterebbe Lukaku e compagni a Dublino. Proprio il bomber belga cerca il gol – dopo la traversa dell'andata – fissato a 3,90 mentre il colpo dell'ex di Patrick Schick si gioca a 2,40.