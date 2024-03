Juventus, Soulè vale 40 milioni: la verità sull’Atalanta e cosa può cambiare per il futuro

Una pepita d’oro. L’esaltante stagione disputata fin qui da Soulé al Frosinone, con 10 gol e 2 assist a referto, fa tanto bene non solo al ragazzo ma anche alla Juventus. Ora per Matias. Un grande merito va dato anche al tecnico dei ciociari Di Francesco che lo ha messo nelle condizioni ideali per esprimere il suo grande talento.Saranno settimane di grandi riflessioni per la Juventus su Soulè. Previsto anche un confronto con l’agente Guastadisegno per fare il punto della situazione sulle tante squadre che hanno manifestato un certo interesse. Come raccontato nelle scorse settimane dalla nostra redazione , l’idea della Vecchia Signora sarebbe quella di tentare l’incasso più alto possibile per Matias in modo tale da avere un tesoretto da investire su altre zone del campo. Una scelta dettata anche dalla volontà di puntare con forza su Yildiz per il futuro.Il Southampton sta lottando per tornare subito in Premier League e in tal caso vorrebbe regalare proprio Soulè ai tifosi: un colpo sensazionale per accendere l’entusiasmo.per ottenere il semaforo verde dalla Juventus. Giuntoli ha anche un’idea diversa per il futuro di Matias:Opzione complessa tutta da verificare.