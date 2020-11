Milan, Napoli e Roma si preparano a fare bottino ricco in Europa League. Nella terza giornata della fase a gironi, si legge in una nota, le tre italiane sono tutte favorite in vista dei match del giovedì, a partire dalla squadra di Gattuso. Battuta la Real Sociedad in Spagna, il Napoli si lancia verso il primo posto cercando i tre punti contro il Rijeka. Zero punti in classifica per i croati e il tecnico Simon Rozman è in difficoltà visto che dovrà fare a meno di molti giocatori a causa del Covid. Sulla lavagna scommesse Insigne e compagni sono favoriti in trasferta a quota 1,23, contro il segno «1» a 13 e il pareggio a 6,25. I giallorossi partono da una classifica migliore rispetto al Napoli, visto che condividono il primo posto del gruppo A proprio con il Cfr Cluj, prossimo avversario. I romeni vengono dalla brutta sconfitta in campionato contro il Medias e anche se Fonseca dovrebbe applicare un turn-over molto ampio i giallorossi sono favoriti a quota 1,25. Pari a quota 5,25 e segno «2» a 8,50. Il Milan sfiderà invece l'avversario più duro, il Lille. La squadra di Galtier è seconda in Ligue 1 con appena due punti in meno rispetto alla capolista PSG. Quanto basta per non sottovalutare il prossimo avversario, anche se gli uomini di Pioli sono lanciati verso il segno «1» a San Siro a quota 1,77. A 3,90 il pareggio, mentre si sale a 4,40 per la vittoria dei francesi.