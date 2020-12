(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la quinta e penultima giornata nella fase a gironi di. Gli azzurri guidano il gruppo F a 9 punti con due lunghezze di vantaggio sugli olandesi (vittoriosi al San Paolo) e sulla Real Sociedad, impegnata stasera in casa col Rijeka ultimo a quota zero. Giovedì prossimo gli spagnoli giocano a Napoli.. Arbitra il francese Buquet.AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midstjo, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal.NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.