Non è più il Barcellona affrontato due anni fa, ma al Camp Nou sarà lo stesso una sfida impegnativa per il Napoli. Nell'andata dei playoff di Europa League gli azzurri partono a quota 3,77 sul tabellone, con il pareggio a un'offerta leggermente più bassa (3,55) e con i blaugrana favoriti a 1,90. Più netto il verdetto degli scommettitori, che nel 50% delle giocate hanno scelto l'«1», contro il 25% del segno «X» e del blitz partenopeo. La lunga lista di indisponibilità tra i catalani lascia però spazio alla carica dei partenopei, imbattuti nelle ultime cinque trasferte di campionato nelle quali hanno incassato un solo gol. Chiudere la partita a porta inviolata sarebbe un colpo a 5 volte la posta, ma è in attacco che gli azzurri hanno le chance migliori: il gol di Osimhen, sempre a segno in Europa League prima dell'infortunio, si gioca a 2,75, quello di Insigne (a segno nel 2020 su rigore) pagherebbe 3,00, la stessa quota offerta per Mertens. Per il Barça, invece, occhi puntati su Aubameyang (2,00) e Dembele (2,75). Nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa, intanto, il Napoli è salito a quota 13,00, alle spalle dell'Atalanta (9,00) che grazie a un incrocio più favorevole nei playoff è a 9,00. Davanti a tutti c'è il Borussia Dortmund a 6,50, seguito da Siviglia e Barcellona (entrambi a 8,50).