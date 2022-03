Dimenticare le difficoltà vissute nell'ultimo periodo in Serie A per guadagnare l'accesso alle migliori otto di. L'di Gian Pieroè ospite nel pomeriggiodeldi Gerardo, nel match della BayArena valido per, dopo il 3-2 per i bergamaschi del Gewiss Stadium. Piccolo vantaggio per i nerazzurri, che avranno disponibili due risultati su tre, mentre con la vittoria per un gol di scarto da parte dei tedeschi si andrebbe comunque ai tempi supplementari, essendo stato abolito il gol che vale doppio in trasferta. Le Aspirine dovranno fare a meno del talento Florian Wirtz, infortunatosi gravemente al ginocchio durante il weekend, mentre la Dea sarà ancora una volta senza Duvan Zapata, il cui rientro però si avvicina. Con i problemi patiti in Italia, per l'Atalanta l'Europa League diventa fondamentale, anche in ottica qualificazione alla prossima Champions.- I precedenti della Dea con le tedesche parlano chiaro: 7 partite, 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte il bilancio totale. 10 gol fatti, 12 subiti. Per l’Atalanta, si tratta della seconda sfida a eliminazione diretta in EL contro una tedesca. La prima volta contro il Dortmund (2017/18) la Dea fu eliminata. L’altro precedente risale al terzo turno della vecchia Coppa Uefa1990/91 quando l’Atalanta batté il Colonia 2-1 tra andata e ritorno. In Germania, l’Atalanta non ha mai vinto.Hradecky; Fosu-Mensah, Tah, Tapsoba, Hincapie; Palacios, Aranguiz; Diaby, Demirbay, Bakker; Adli.: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel.