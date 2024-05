Europa League, Bayer Leverkusen-Roma: la rimonta giallorossa a quota 15

Serve un’impresa quasi impossibile allaper raggiungere la finale dell’Giovedì 9 maggio alle 21:00, alla BayArena, la squadra giallorossa deve battere gli invincibili di Xabi Alonso, quelche la scorsa settimana si è imposto per 2-0 all’Olimpico contro i capitolini, ma De Rossi, nonostante l’impegno contro l’Atalanta, è pronto a schierare la formazione migliore. Potrebbe non bastare il segno 2 che è proposto a 6.15, quota nettamente più alta rispetto al successo dei padroni di casa, a 1.51, e al pareggio, a 4.30. La lavagna scommesse dedicata a quale squadra si qualificherà per la finale è ancora più netta, con la Roma che è data vincente a 15.00 volte la posta.

La Serie A è però rappresentata anche dall’che è pronta a fare la voce grossa contro il. Si riparte dal’1-1 dell’andata, ma giovedì sera i bergamaschi avranno dalla loro il fattore casa e in questo caso le quote testa a testa per il passaggio del turno possono strappare molto più ottimismo visto che Scamacca e compagni sono proposti a 1.38, contro l’Olympique in finale a 3.00. Anche Gasperini deve fare i conti con lo scontro diretto di domenica sera contro De Rossi, match che potrebbe decidere la corsa alla prossima Champions League, ma cercherà il segno 1 a 1.74. A 3.80 il pareggio che rinvierebbe la contesa ai supplementari, mentre sarebbe fatale il segno 2 a 4.55.