Europa League: Bayer-Roma, i bookmaker non credono nella rimonta. A bassa quota la qualificazione tedesca

Dopo la pesante sconfitta interna dello Stadio Olimpico per 0-2, laè a caccia di una rimonta che avrebbe il sapore dell’impresa, in casa del- ancora imbattuto in stagione - nel ritorno della semifinale di Europa League. Gli analisti credono però che i tedeschi possano vincere anche alla BayArena e pagano il loro successo 1,52. Il segno «2» si piazza invece a quota 6, con il pareggio fissato a 4,20. Il passaggio del turno della squadra di De Rossi è infatti molto lontano per gli esperti Snai, che quotano la Roma a Dublino a 15 volte la posta.

Alla Roma servirebbero diversi goal per ribaltare il risultato dell’andata e i bookmaker pronosticano una partita più di tre reti, offrendo l’Over a 1,66 e l’Under a 2,10. Tuttavia, il risultato finale non sorriderebbe ai giallorossi: il più quotato è il 2-0 a favore del Bayer a 7, seguito da 1-0 e 11, mentre lo 0-2, che porterebbe le squadre ai supplementari, si gioca a 40.MARCATORI - I betting analyst vedono nell’attaccante nigeriano del Leverkusen Boniface il favorito: il suo nome nel tabellino dei marcatori paga infatti 2,37 e precede di poco l’ex giallorosso Schick a 2,40. Per quanto riguarda la Roma, i bookie puntano ancora su Lukaku, a 3,90, seguito da Dybala e Abraham a 4,75.