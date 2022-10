Laall'ultima chiamata. Senza Paulo Dybala, infortunato e probabilmente fuori fino al Mondiale, e senza Niccolò Zaniolo, espulso nei minuti di recupero della gara d'andata, ma con l'obbligo di fare punti per non abbandonare il percorso in, all'Estadio Benito Villamarin, contro ildell'acerrimo rivale Manuel, a partire, i giallorossi di Josési giocano tutto, con l'obiettivo di fare almeno un punto nelladel girone, per rimanere in corsa per il secondo posto e non "accontentarsi" con due giornate d'anticipo della retrocessione in Conference League: dopo due ko non si può più sbagliare, visto che gli spagnoli guidano ilcon 9 punti, mentre i bulgari del Ludogorets, impegnati in casa contro il fanalino di coda HJK Helsinki, sono secondi a quota 4 e all'andata hanno battuto la Roma.La Roma è la terza avversaria italiana del Real Betis in tutte le competizioni, dopo Milan e Bologna. Il Betis è imbattuto nelle ultime tre partite affrontate contro formazioni della Serie A (2 vittorie, 1 pareggio). La Roma affronta per la prima volta il Real Betis in una gara ufficiale. I giallorossi hanno giocato 39 partite contro formazioni spagnole. Il bilancio complessivo è di 13 vittorie romaniste, 5 pareggi e 21 ko. L’ultima vittoria romanista contro una spagnola risale al proprio alla storica e bellissima notte del 10 aprile 2018 di Champions League, Roma-Barcellona 3-0 (ritorno dei quarti di finale). In Europa League, invece, il successo più recente è il 4-0 a domicilio del Villarreal nell’edizione 2016-17 (andata dei sedicesimi di finale).Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Akouokou, Guardado; Rodri, Canales, Joaquin; Willian Josè-Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Matic, Spinazzola; Abraham, Belotti.