Dopo la due giorni dedicata alla Champions, torna oggi in campo l'Europa League. Tra le tante gare in programma, spicca quella del gruppo F tra. Fischio d'inizioallo stadio Benito Villamarin, per una sfida che i rossoneri non possono permettersi di perdere dopo l'1-2 di San Siro.Milan e Betis sono incrociate in Europa nei sedicesimi di finale della Coppa del Coppe 1977-78: il Milan vinse in casa 2-1, ma nel ritorno fu eliminato dalla squadra spagnola 2-3 dopo aver perso 2-0 in Spagna. Prima del Milan, il Betis non affrontava una squadra italiana nel 1998-99, quando eliminò il Bologna nei sedicesimi di finale di Coppa Uefa. Cutrone, l'uomo scelto per guidare l'attacco rossonero al posto dell'infortunato Cutrone, ha segnato tre volte subentrando dalla panchina in altrettanti match di Europa League.