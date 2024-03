Europa League, c’è sempre lo Sporting sulla strada dell’Atalanta: Scamacca ancora a segno contro i portoghesi...

Una classica del calcio europeo, un po’ come lo è diventata Roma-Feyenoord. La sfida tra Sporting Lisbona e Atalanta, l’andata è in programma domani sera allo stadio José Alvalade, si rinnova per l’ottava volta e, stavolta, vale un posto tra le migliori otto di Europa League. Gli esperti vedono i portoghesi favoriti a 2,15 contro il 3,25 della Dea mentre il pareggio è in quota a 3,50. La storia della sfida parla di 5 gare su 7 in cui le due squadre hanno trovato la via della rete: normale che il Goal, a 1,60, si faccia preferire al No Goal, in quota a 2,20. In entrambe le partite stagionali del girone, l’Atalanta è sempre passata in vantaggio: l’ipotesi che accada anche domani sera è offerta a 2,25. Nessuno tirerà indietro la gamba, vista la posta in palio, ed allora un rigore con espulsione, a 7,50, potrebbe scapparci nel corso del match. E se l’arbitro dovesse consultare il VAR? evento da non escludere e quotato a 3,25. Ruben Amorim confida nel suo bomber Viktor Gyökeres per abbattere le difese bergamasche. L’attaccante svedese, 32 reti e 11 assist stagionali, si presenta come l’uomo più pericoloso tanto che un’altra marcatura si gioca a 2,50. Occhio anche all’ex Lecce Morten Hjulmand, già 8 assist per lui con la maglia biancoverde: il nono passaggio vincente è dato a 7,50. L’Atalanta ripone grandissima fiducia in Gianluca Scamacca e nella sua voglia di riscatto. L’attaccante azzurro ha già fatto male allo Sporting quest’anno e vuole ripetersi visto che la sua rete è offerta a 3,25. Ma Gasperini sogna anche una notte da leone per Charles De Ketelaere, una notte da gol o assist, ipotesi in quota a 2,70.