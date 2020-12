Dopo la Champions League tocca all'Europa League con l'ultima giornata dei gironi per Roma, Napoli e Milan. Si parte con il gruppo A dei giallorossi, la squadra di Fonseca è già prima e va a Sofia contro il CSKA ultimo. Stesso orario per gli azzurri di Gattuso, che allo Stadio Diego Armando Maradona si giocano con la Real Sociedad la vetta del gruppo F (partenopei avanti di due punti, basta un pareggio). In conclusione, alle 21, i rossoneri che sul campo dello Sparta Praga cercano il successo e sperano in un passo falso del Lille a Glasgow per prendersi il primo posto del gruppo H.





h. 18.55 CSKA SOFIA-ROMA (Sky Sport 253)



CSKA Sofia (3-4-2-1): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Vion, Youga, Sankharé, Carey; Beltrame, Yomov; Sowe. All. Akrapovic.



Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Jesus; Bruno Peres, Diawara, Villar, Calafiori; Pedro, Milanese; Mayoral. All. Fonseca.







h. 18.55 NAPOLI-REAL SOCIEDAD (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8)



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso.



Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi; Barrenetxea, Portu, Januzaj; Isak. All. Alguacil.







h. 21.00 SPARTA PRAGA-MILAN (Sky Sport Uno e Sky Sport 252)



Sparta Praga (3-5-2): Nita; Plechaty, Pavelka, Hancko; Vindheim, Travnik, Soucek, Krejci, Hanousek; Julis, Moberg Karlsson. All. Kotal.



Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Duarte, Gabbia, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Maldini, Hauge; Colombo. All. Pioli.