La sfida tra Inter e Getafe, valida per gli ottavi di finale di Europa League, verrà disputata in gara secca il 5 o 6 agosto in Germania, con città ancora da stabilire. Il torneo poi proseguirà con una Final Eight, con partite a eliminazione diretta in programma sempre alle 21.



Ecco le date:



Quarti di finale: 10/11 agosto

Semifinali: 16/17 agosto

Finale: 21 agosto