La Roma di Paulo Fonseca è l'unica squadra italiana ancora in corsa in una competizione europea. Con la doppia vittoria contro lo Shakhtar Donetsk i giallorossi si sono qualificati ai quarti di Europa League nei quali affronteranno l'Ajax di ten Hag. Una squadra diversa rispetto a quella in cui c'era de Ligt e che nel frattempo ha perso anche van de Beek e Schone. In Eredivisie però guarda tutti dall'alto verso il basso e viaggia a +8 dal Psv che però ha una partita in più. In Europa hanno fatto fuori lo Young Boys grazie a un 5-0 complessivo tra andata e ritorno. Roma e Ajax tornano a sfidarsi dopo quasi vent'anni all'ultima volta: l'8 aprile ad Amsterdam, il 15 all'Olimpico; aspettando la doppia sfida dei quarti, sfoglia la gallery per vedere cinque storie che legano le due squadre.