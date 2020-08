Cinque coppe in bacheca, record della manifestazione, contro una finale, persa, nel 1991 contro l’Inter. La sfida tra Siviglia e Roma, valida per gli ottavi di finale di Europa League, se partisse dal palmares della competizione non avrebbe storia. E invece il match si presenta aperto a tutti gli esiti, anche se i betting analyst vedono comunque avvantaggiati gli spagnoli dati vincenti a 2,35 contro il 3,25 dei capitolini e la stessa quota per il pareggio al novantesimo. Non essendoci i tifosi, e giocando in campo neutro, si prevede un match molto tirato con l’Under, 1,81, che si fa preferire di poco all’Over, 2,00 e con l’ipotesi Gol, in lavagna a 1,72, più appetibile di quella No Gol, 2,06. Quanto ai risultati esatti, il 2-1 per il Siviglia si può giocare a 9,00 mentre il 3-1 per la Roma pagherebbe 23 volte la posta. Ma chi potrebbe aprire le marcature della sfida? Anche se nella formazione di Lopetegui ci sono molto vecchie conoscenze del nostro campionato, come Suso, Vazquez, Banega, secondo i quotisti di 888sport.it sono il marocchino En-Nesyri, dato a 6,75, e il leader assoluto della Roma, Edin Dzeko, con una quota di 7,50, i maggiori candidati a sbloccare lo 0-0 iniziale.