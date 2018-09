Riparte la campagna europea per il Milan: trasferta in Lussemburgo per i rossoneri, che alle 21 affrontano il Dudelange allo Stade Josy Barthel per la prima partita del girone di Europa League.



STATISTICHE - Primo confronto assoluto tra le due formazioni, il Milan di Gattuso si affida alla tradizione vincente contro squadre lussemburghesi: 6 successi su 6, con 29 reti segnate a Union Lussemburgo, Avenir Beggen e Red Boys e 1 sola concessa. Squadre lussemburghesi e italiane che non si affrontano dall'85/86, Jeunesse Esch-Juventus 0-5; 1-4.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Dudelange-Milan.



FORMAZIONI UFFICIALI



Dudelange: Frising; Malget, Schnell, Prempeh, El Hriti; Stolz, Couturier, Stélvio, Kruska; Turpel, Sinani.



Milan: Reina; Abate, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Mauri, Bertolacci; Borini, Higuain, Castillejo.