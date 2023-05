Mercoledì 31 maggio alle 21:00 alla Puskas Arena di Budapest va in scena la finale dell’Europa League Siviglia-Roma: in caso di vittoria i giallorossi centrerebbero il secondo titolo continentale consecutivo e un posto nella prossima Champions, in caso di sconfitta il bilancio della stagione della squadra capitolina sarebbe negativo al punto di mettere in discussione la conferma di alcuni big. Mourinho si gioca tanto e la sponda giallorossa del Tevere da tempo ha messo in secondo piano la Serie A per puntare tutto sull’Europa League. La Roma è proposta campione a quota 1,94 sulla lavagna scommesse, mentre il Siviglia, che questa coppa l’ha vinta già sei volte, sulle quote testa a testa parte un filo favorita, anche se gli spagnoli sono proposti campioni a 1,87. Lo scarto tra le due squadre è minimo ed è dovuto principalmente ai dubbi su quale potrà essere il contributo di Dybala, ancora alla prese con l’infortunio ad una caviglia e che dovrebbe scendere in campo solo a partita in corso. Una rete del campione del mondo vale quota 3,75, la stessa di Abraham, ma l’opzione “entra e segna”, ovvero Dybala in gol anche senza partire titolare, è a 7,00 volte la posta scommessa. Va detto che gli spagnoli, undicesimi in Liga con 49 punti ottenuti in 37 giornate, sono nella stessa condizione dei romanisti: per stravolgere il bilancio di una stagione finora al di sotto delle aspettative il Siviglia deve vincere la coppa. La squadra di Mendilibar viene dalla sconfitta con il Real Madrid in campionato, ma nelle precedenti 14 gare, considerando tutte le competizioni, ne aveva persa solo una contro il Girona. Le quote 1X2 classiche danno il Siviglia vincente a 2,77, il pareggio a 3,00 e il segno 2 a 2,90. L’opzione dei rigori vale 4,60.