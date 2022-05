Tutto in una notte, in palio c'è il titolo di campioni dell'si affrontano all'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia (fischio d'inizio alle 21) nella finale della seconda coppa continentale: la vittoria garantirebbe anche l'accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League da testa di serie; i tedeschi hanno chiuso all'11° posto in Bundesliga, mentre gli scozzesi sono arrivati secondi in Spagna ma, vincendo, potrebbero evitare di passare dai preliminari.- L'Eintracht torna in una finale europea dopo 42 anni e cerca di invertire la tendenza negativa, poiché ha perso tre finali sulle quattro giocate dall'inizio del nuovo millennio. Oliver Glasner, tecnico del club di Francoforte, potrebbe diventare il primo allenatore austriaco a vincere un trofeo europeo dopo Ernst Happel nel lontano 1983. La squadra di Giovanni van Bronckhorst in questa edizione ha già eliminato due squadre tedesche: il Borussia Dortmund ai sedicesimi e l'RB Lipsia in semifinale.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Trapp; Touré, N'Dicka, Tuta; Knauff; Sow, Rode, Kostic; Kamada, Lindstrom; Borré.: McGregor; Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic; Jack, Lundstram; Kent, Wright, Kamara; Aribo.