Dopo la scorsa stagione senza coppe europee, l’Atalanta torna in Europa League da favorita nel girone con Sporting, Sturm Graz e Rakow Czestochowa. L’esordio della Dea sarà proprio contro i polacchi, alla prima partecipazione nella competizione dopo la vittoria del campionato di casa della scorsa stagione. Gli esperti vedono la vittoria degli uomini di Gasperini a 1,23 mentre il segno “2” si gioca tra 11 e 12,20. Un pareggio paga 6,30 volte la posta. Quote agevoli dunque per l’Atalanta, che punta a migliorare il risultato del 2022, quando perse ai quarti di finale contro il Lipsia. L’ultimo gol atalantino nella competizione è stato messo a segno da Luis Muriel, nella gara di andata di quella sfida, in Germania. Il colombiano potrebbe partire dal primo minuto, visto l’infortunio di Scamacca con la Fiorentina e forte dei numeri: ha segnato cinque reti nelle ultime sei da titolare in Europa tra Siviglia e Atalanta. Un gol dell’attaccante si gioca a 2,17.