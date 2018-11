Non solo Lazio-Marsiglia e Betis Siviglia-Milan. La serata di Europa League, valida per la quarta giornata della fase a gironi, si arricchisce di altre 22 partite. Nelle due sfide delle 16.50 vincono Astana e Fenerbahce, rispettivamente contro Jablonec e Anderlecht. Nel blocco delle 18.55, spiccano le trasferte in Turchia del Siviglia e sul campo del Bate Borisov per il Chelsea di Maurizio Sarri.



Alle 21, tocca invece all'Arsenal di Emery contro lo Sporting Lisbona, mentre lo Zenit San Pietroburgo è di scena in Francia contro il Bordeaux e l'RB Lipsia è impegnato nella delicata trasferta di Glasgow contro il Celtic.