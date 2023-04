Dopo la finalissima di Tirana dello scorso 25 maggio valsa alla Roma la prima Conference League della storia, i giallorossi di Mourinho ritrovano il Feyenoord, questa volta nei quarti di finale di Europa League. Non sarà però un'impresa agevole per Dybala e compagni: in pole c'è il colpo olandese a 2,37, in vantaggio su pareggio e segno «2», fissati entrambi a 3,20. Come per lo scorso precedente e nelle ultime quattro europee della Roma dovrebbe prevalere il No Goal, visto a 1,72 contro il 2 del Goal. Per quanto riguarda il risultato esatto avanti l'1-1 a 5,80 mentre un nuovo 0-1 per la Roma vale 8 volte la posta. Cerca invece il quarto successo europeo consecutivo la Juventus, senza vittorie in Italia da due match. I bianconeri partono favoriti a 1,85 contro lo Sporting Lisbona, proposto a 4,60, capace di eliminare l'Arsenal negli ottavi di finale. Nel mezzo, a 3,40, il segno «X». Allegri si affida alla classe di Angel Di Maria, decisivo nell'ultimo match casalingo in Europa contro il Friburgo: il timbro del "Fideo" si gioca a 3,70 mentre tra gli ospiti il pericolo numero uno è Pedro Goncalves, a segno anche all'Emirates, e offerto come marcatore allo Stadium a 4,33 volte la posta. La Fiorentina, reduce da otto successi consecutivi in Conference League, è ospite del Lech Poznan, capace di eliminare senza troppi problemi il Djurgarden nell'ultimo turno. Per i quotisti avanti un nuovo successo viola a 1,70, sale a 3,40 il pareggio, con il colpo dei polacchi dato a 4,60. Nonostante la Fiorentina abbia trovato sempre l'Over 2.5 lontano da casa, in quota prevale l'Under 2.5, a 1,72, su un altro match con almeno tre gol proposto a 2. Occhi puntati sul capocannoniere della competizione Luka Jovic, visto in rete a 2,70 volte la posta.