La Uefa ha designato gli arbitri per le gare d'andata dei sedicesimi di finale in Europa League che vedranno in campo giovedì Lazio, Inter e Napoli. La sfida dell'Olimpico fra biancocelesti e Siviglia, in programma alle ore 18.55, sarà diretta dal fischietto sloveno Slavko Vincic.



Per la sfida di Vienna fra Rapid e Inter (ore 18.55) la scelta della Uefa è invece ricaduta sul tedesco Tobias Stieler.

Sarà invece Milorad Mazic l'arbitro di Zurigo-Napoli (ore 21).